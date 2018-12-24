На центральному ринку Тернополя сталося пограбування

24/12/2018 0
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У вчиненні пограбування співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 35-річного жителя обласного центру. Чоловік відкрито викрав снігокат з однієї із торгових яток на центральному ринку.

Про злочин працівників поліції повідомила продавець. За описом жінки оперативники розшукали зловмисника. Причетним до  протиправного виявився раніше судимий 35-річний житель обласного центру. Снігокат він встиг продати, а гроші витратити на власні потреби.

Як повідомляють у поліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 186 ККУ – грабіж.

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