Україна у четвер буде чи не найпрохолоднішою країною Європи, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Хвиля похолодання зачепить і Тернопільщину. Місцями в регіоні пройдуть короткочасні дощі.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників, а також короткочасні дощі, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. У період опадів дещо знижуватиметься температура повітря.

«У четвер в Україні пройдуть короткочасні грозові дощі. На Заході дощі очікуються локальними осередками та незначні. Температура повітря вдень у четвер коливатиметься в межах +22 +26 градусів», – зазначає Наталка Діденко.

Липень завершиться на Тернопільщині комфортною літньою погодою. Останніми днями місяця регіон не оминатимуть дощі. Втім, опади будуть короткочасними. За попередніми прогнозами синоптиків, спекотна погода повернеться у серпні.

Софія Романська