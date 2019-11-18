Погрілися – пора й померзнути, – каже синоптик Наталка Діденко. Цього тижня до України прийде похолодання, можливі заморозки.

Знижуватимуться температурні показники поступово, – зазначає Наталка Діденко. Мінусова температура повітря спостерігатиметься в нічну пору доби.

«До України поступово заходитиме холодне повітря арктичного походження. З понеділка похолодання потихеньку буде охоплювати всю нашу територію. 18-го листопада в Україні протягом дня очікується +6+11 градусів, на Заході +12+16 градусів. Надалі похолодання досягне нічних морозів. Дощів не видно. 21-го листопада рвоне сильний вітер, обережно!».

Отже, близька зима все ж нагадає про свій швидкий прихід. Упродовж тижня на Тернопільщині спостерігатиметься тенденція щодо зниження температурних показників. А суттєве похолодання ймовірне у третій декаді листопада.

Софія Романська