16-го вересня в Україні температура повітря прокинеться після вихідних, підскочить до +23+28 градусів, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, у нашому регіоні денні температурні показники коливатимуться від 19 – до 23 градусів тепла.

За прогнозами синоптика, тиждень розпочнеться ясною сухою погодою. Ночі і ранки будуть досить прохолодними, але без дощів обійдеться.

«Дощів у понеділок не буде, спостерігатимуться сонце і білі хмарки. Хіба поривчастий північно-західний вітер общипуватиме сухе поржавіле листя з каштанів і винограду. Пора потихеньку сортувати майки, сарафанчики, шорти, пляжні рушники, готувати їх до еміграції на верхні полиці шаф, а з вирію починати зустрічати закриті мокасини, светрики, щільніші шалики і легкі пуховики. Надходить пора більше читати, викинути на смітник телевізор, розкішного винограду, нових театральних сезонів, вчити і вчитися, купити кудись авіаквитки на наступну весну і не забувати, що в нас все є, включно із найсприятливішою синоптичною ситуацією», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, погодні умови цього тижня відповідатимуть календарній порі року. Схоже, літо офіційно попрощалося із нашим регіоном. Хоча деякий час тут господарюватиме так зване «бабине літо».

Софія Романська