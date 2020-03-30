З понеділка в Україні випадатиме сніг, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Суттєве похолодання охопить усі регіони. Нічні температурні показники знизяться до мінусових.

Холоднеча затримається на Тернопільщині майже до кінця тижня. Повернення тепла слід очікувати не раніше четверга.

«У західних областях стовпчики термометрів, як ніжні квітки, похилять голівки до +2 +6 градусів. Атмосферний фронт принесе дощі, на Заході з мокрим снігом. Південна частина та східні області України уникнуть якихось серйозних опадів. Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром. Вівторок у столиці вже дмухне нічним морозцем і денними кволими +2 +4 градусами. Погода вирішила солідаризуватися з нашим карантинним настроєм, але це ж не вічно, на щастя».

За попередніми прогнозами синоптиків, відчутно вищих температурних показників слід очікувати з четверга. А більш стабільне тепло обіцяють аж наступного тижня.

Софія Романська