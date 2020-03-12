Циклон рухається у напрямку Західної України. Він принесе значні погодні зміни. Зокрема, Тернопільщині не уникнути похолодання, нічні температурні показники знижуватимуться до мінусових.

Похолодання добереться до нашого краю ближче до вихідних, – зазначає синоптик Наталка Діденко. А поки зберігатиметься волога, проте не надто холодна погода.

«Погода в зоні впливу цієї потужної циклонічності явно складна і мінлива. Охопить негода переважно західний регіон. 12 березня в Україні пройдуть дощі. Вітер у західних та північних областях – поривчастий, до сильного. Вихідними суттєво похолодає, до морозцю. Тому поки що гріємося і готуємо на суботу-неділю теплі веселі шкарпетки», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині спостерігатиметься тенденція щодо зниження температурних показників. Вихідними у регіоні може дещо поморозити. Втім, похолодання тривалим не буде. З наступного тижня знову повернеться тепло.

Софія Романська