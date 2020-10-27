На Тернопільщині за останню добу зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок COVID-19.
Померли 57-річна жителька Шумська, 66-річний мешканець села Цигани Борщівського району, а також двоє тернополян – чоловіки 72 і 67 років.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Загалом в області за добу підтверджено 263 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (52 особи)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Поточани – 2
• с. Шибалин – 1
• с. Жовнівка – 1
• с. Божиків – 1
Борщівський район (41 особа):
• м. Борщів – 18
• с. Озеряни – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Михайлівка – 3
• с. Стрілківці – 1
• с. Ланівці – 3
• с. Шупарка – 2
• с. Завалля – 1
• с. Більче Золоте – 4
• с. Кривче – 1
• с. Іванків – 2
• с. Цигани – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Гермаківка – 1
• с. Залісся – 1
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 1
• с. Соколів – 1
• с. Жизномир – 2
• с. Переволока – 1
Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 1
• с. Самолусківці – 4
• с. Городниця – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Вікно – 1
Заліщицький район (1 особа):
• с. Нирків – 1
Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 7
• с. Нижчі Луб’янки – 4
• с. Гніздичне – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Іванчани – 2
Зборівський район (2 особи):
• с. Чистопади – 1
• с. Бліх – 1
Козівський район (7 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 1
• с. Ценів – 3
• с. Великий Ходачків – 1
Кременецький район (13 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Великі Бережці – 2
• с. Шпиколоси – 3
• с. Катеринівка – 1
• с. Града – 1
• с. Крижі – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 2
Підволочиський район (12 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 2
• с. Скорики – 2
• с. Кам’янки – 1
• с. Мислова – 1
• с. Поділля – 1
Підгаєцький район (15 осіб):
• м. Підгайці – 5
• с. Старе Місто – 3
• с. Сільце – 6
• с. Мирне – 1
Теребовлянський район (17 осіб):
• м. Теребовля – 9
• смт Микулинці – 1
• с. Струсів – 1
• с. Долина – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Великикй Говилів – 1
• с. Глищава – 1
• с. Мшанець – 2
Тернопільський район (30 осіб):
• с. Байківці – 4
• с. Чистилів – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Дичків – 1
• с. Козівка – 1
• с. Івачів-Долішній – 1
• с. Великі Гаї – 4
• с. Біла – 2
• с. Йосипівка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Баворів – 1
• с. Петриків – 2
• с. Буцнів – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Лозова – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Грабовець – 1
Чортківський район (26 осіб):
• м. Чортків – 18
• с. Ридодуби – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Улашківці – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
Шумський район (6 осіб):
• с. Великі Загайці – 1
• с. Биківці – 2
• с. Цеценівка – 1
• с. Новостав – 1
• с. Васьківці – 1
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