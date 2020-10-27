На Тернопільщині зросла кількість смертей від коронавірусу

На Тернопільщині за останню добу зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок COVID-19.

Померли 57-річна жителька Шумська, 66-річний мешканець села Цигани Борщівського району, а також двоє тернополян – чоловіки 72 і 67 років.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Загалом в області за добу підтверджено 263 випадки зараження вірусом COVID-19.



Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (52 особи)

Бережанський район (8 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Поточани – 2

• с. Шибалин – 1

• с. Жовнівка – 1

• с. Божиків – 1

Борщівський район (41 особа):

• м. Борщів – 18

• с. Озеряни – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Михайлівка – 3

• с. Стрілківці – 1

• с. Ланівці – 3

• с. Шупарка – 2

• с. Завалля – 1

• с. Більче Золоте – 4

• с. Кривче – 1

• с. Іванків – 2

• с. Цигани – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Гермаківка – 1

• с. Залісся – 1

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Соколів – 1

• с. Жизномир – 2

• с. Переволока – 1

Гусятинський район (10 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 1

• с. Самолусківці – 4

• с. Городниця – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Вікно – 1

Заліщицький район (1 особа):

• с. Нирків – 1

Збаразький район (16 осіб):

• м. Збараж – 7

• с. Нижчі Луб’янки – 4

• с. Гніздичне – 1

• с. Базаринці – 1

• с. Чернихівці – 1

• с. Іванчани – 2

Зборівський район (2 особи):

• с. Чистопади – 1

• с. Бліх – 1

Козівський район (7 осіб):

• смт Козова – 2

• смт Козлів – 1

• с. Ценів – 3

• с. Великий Ходачків – 1

Кременецький район (13 осіб):

• м. Кременець – 5

• с. Великі Бережці – 2

• с. Шпиколоси – 3

• с. Катеринівка – 1

• с. Града – 1

• с. Крижі – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 2

Підволочиський район (12 осіб):

• смт Підволочиськ – 5

• м. Скалат – 2

• с. Скорики – 2

• с. Кам’янки – 1

• с. Мислова – 1

• с. Поділля – 1

Підгаєцький район (15 осіб):

• м. Підгайці – 5

• с. Старе Місто – 3

• с. Сільце – 6

• с. Мирне – 1

Теребовлянський район (17 осіб):

• м. Теребовля – 9

• смт Микулинці – 1

• с. Струсів – 1

• с. Долина – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Великикй Говилів – 1

• с. Глищава – 1

• с. Мшанець – 2

Тернопільський район (30 осіб):

• с. Байківці – 4

• с. Чистилів – 2

• с. Шляхтинці – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Дичків – 1

• с. Козівка – 1

• с. Івачів-Долішній – 1

• с. Великі Гаї – 4

• с. Біла – 2

• с. Йосипівка – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Баворів – 1

• с. Петриків – 2

• с. Буцнів – 1

• с. Білоскірка – 1

• с. Лозова – 1

• с. Драганівка – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Грабовець – 1

Чортківський район (26 осіб):

• м. Чортків – 18

• с. Ридодуби – 1

• с. Звиняч – 1

• с. Шманьківчики – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Улашківці – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

Шумський район (6 осіб):

• с. Великі Загайці – 1

• с. Биківці – 2

• с. Цеценівка – 1

• с. Новостав – 1

• с. Васьківці – 1