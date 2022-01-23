Аж дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 80 р., с.Куряни Тернопільський район;
2 – чоловік 82 р., Тернопільський район;
3 – жінка 71 р., Тернопільський район;
4 – чоловік 49 р., Тернопільський район;
5 – чоловік 86 р., Тернопільський район;
6 – жінка 74 р., м.Тернопіль;
7 – жінка 75 р., Чортківський район;
8 – жінка 71 р., м.Тернопіль;
9 – чоловік 73 р., Чортківський район.
Загалом протягом минулої доби в області було зареєстровано 910 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 143 людини.
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