Шумчанин Ілля Радчук з легкістю тримає на собі ложки. Металеві предмети прилипають до його носа, плечей.

Коли мама Вікторія готувала їсти на кухні, до неї Іллюша і сказав: «Подивися фокуса». Потім прийшов тато Ярослав з роботи, він теж йому показав, як ложки прилипають до носа. З того часу, відколи хлопчик сам виявив незвичайну властивість власного тіла, вже минув рік.

Спочатку батьки не приділили дивному факту великої уваги. А цьогоріч, у травні, Іллюша з батьками був у гостях, і там закортіло продемонструвати усім, який він фокусник. Так і дізналися про хлопчика-магніта.

– Спочатку і сам не знав, що в мене так вийде, – розповідає Іллюша. – Просто спробував, і сам здивувався.

До хлопчика металеві предмети самі не липнуть, але залишаються на тілі, якщо спеціально їх притулити. Поки що хлопчик може тримати на собі три ложки – на носі і на плечах. Про таке Іллюша хотів показати своїм однокласникам, але посоромився. З гордістю демонструє свій талант нам у редакції. Дивина, та й годі.

Пробуємо і собі повторити, а раптом і до нас прилипнуть. Та ложки по-зрадницьки падають на землю. Немає у нас магнітного дару, а ось в Іллюші Радчука є. Хлопчикові тільки 8 років, тому до його незвичного дару рідні ставляться спокійно, адже він – ще дитина.

Чи є пояснення такому феномену? Кажуть, якщо до тіла прилипає метал, людина має сильне електромагнітне поле або екстрасенсорні здібності. Але таке частіше трапляється у дорослих, тому медики стверджують: поки не треба особливо акцентувати на цьому увагу, а поспостерігати, чи будуть у таких дітей якісь інші дивні прояви.

До речі, вчені стверджують, що з роками кількість людей-магнітів зростає, але його природу до цього дня не можуть пояснити.

Мар’яна Паращинець, Шумськ INFO