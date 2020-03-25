Шість випадків захворювання на коронавірус виявили на Тернопільщині. Одна людина померла від інфекції.

Підтвердили хворобу у жителів Монастириського та Заліщицького районів. Відтак жителі краю вимагають ізолювати окремі населені пункти, де є хворі, щоб не допустити поширення вірусу.

Черговий випадок коронавірусу у Монастириському районі підтвердили учора увечері. Як повідомили в обласному лабораторному центрі, о 21. 10 методом ПЛР виявили фрагменти небезпечного вірусу у 52-річної жительки цього району.

“Все почалося після того похорону. На нього з’їхалося п’ятнадцять священиків, сотні людей приїхали з різних сіл. Ми переживаємо за своє здоров’я і здоров’я своїх рідних. Але бачимо, що приватні автівки з Швейкова, Ковалівки курсують. Хочеться, щоб влада звернула увагу на це і змусила людей ізолюватися”, – каже жителька Монастириського району Уляна Мурах.

Ймовірно правила карантину на Тернопільщині будуть суворішими. Цього тижня РНБО розглядатиме питання запровадження надзвичайного стану в Україні, що насамперед передбачає заборону на вільне пересування.

“В Україні і на Тернопільщині більшає кількість хворих на коронавірус, тож ми просимо вас, залишайтеся вдома, ви збережете життя собі, близьким і медикам. А при перших ознаках просимо не зволікати, а повідомити своєму сімейному лікарю”, – наголосив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

За інформацією МОЗ, в Україні кількість хворих на коронавірус сягнула сотні. Найбільше заражених виявили на Буковині. Учора там захворіло 13 людей.

Софія Романська

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