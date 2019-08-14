Сезон купання – у розпалі. Під час спекотної погоди чимало жителів краю надає перевагу відпочинку біля водойм.

Рятувальники просять дотримуватися правил безпеки, оскільки нехтування ними часто призводить до непоправного.

Від початку року на Тернопільщині вода забрала життя 23-ох людей, з них – троє дітей, – повідомив начальник ДСНС в області Віктор Маслей. Причина деяких трагедій – порушення правил відпочинку, а зокрема вживання алкоголю біля води.

«Останній випадок трапився на Тернопільському ставі біля пляжу «Циганка», там загинув чоловік. Причина трагедії – у порушенні правил безпечного відпочинку. А загалом цього року на водоймах області загинуло 23 особи, з них – троє дітей. Недотримання правил безпеки часто може вартувати життя. Хочемо нагадати, що заборонено купатися у несанкціонованих місцях. Нині в області рятувальні пункти працюють на Лановецькому пляжі та на пляжі «Циганка» у Тернополі. Також не варто нехтувати забороняючими знаками на водоймах, оскільки це може призвести до нещасного випадку. Також необхідно стежити за дітьми, оскільки недогляд також може стати причиною трагедії».

У разі виявлення людини, яка тоне, варто негайно зателефонувати на лінії спецслужб, а також кликати на допомогу осіб, які добре плавають. Піднявши людину до берега, необхідно швидко надавати першу медичну допомогу, оскільки у таких випадках кожна секунда може вартувати життя.

Софія Романська