Понад дві тисячі дітей на Тернопільщині вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Імунізація рекомендована дітям 12-17 років за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень.

Для щеплення дітей необхідна згода батьків. Також рекомендують попередньо проконсультуватися у педіатра. “Сьогодні рекомендують вакцинувати дітей, віком від 12-ти років. За статистикою, станом на сьогодні вже провакциновано понад 2 тис. дітей в Тернопільській області. Щеплюватися проти COVID-19 можуть діти 12-17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, але лише за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Відповідні рекомендації, які розробила Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я. В області наразі достатньо вакцини від COVID-19, щоб щепити більшість населення”.

Додамо, в Україні від COVID-19 вакциновано понад 50 тис. дітей. Більшість вакцинованих – це 16–18 річні, з них 38 376 мають першу дозу, а 20 095 – другу. Усі вони щеплені вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.