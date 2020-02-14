День святого Валентина – найпопулярніша дата в охочих одружитися.

Цьогоріч 14-го лютого на Тернопільщині було зареєстровано понад три десятки шлюбів. Більшість пар скористалися послугою «Шлюб за добу».

У Чорткові на День святого Валентина узаконити свої стосунки вирішили три пари. У рамках проекту «Шлюб за добу» для молодят підготували святкову церемонію розпису у готельно-ресторанному комплексі. Повітряні кульки, ніжні квіти, тематична фотозона чекала на пари, які цього дня поєднали свої долі.

«Сьогодні – найромантичніший день року. І дуже символічно, що ми одружуємося саме сьогодні. Проект «Шлюб за добу» дозволяє зробити це швидко, без документної тяганини і затрат часу. А найголовніше, що ми будемо пам’ятати завжди, що одружилися на День закоханих», – розповідають подружжя Алли та Сергія Дроздів.

Додамо, програма «Шлюб за добу» діє в Україні з 2016 року. Закохані пари можуть не чекати 30 днів та узаконити свої стосунки через добу.

Софія Романська