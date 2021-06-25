Масштабні перевірки щодо виявлення неоформленої найманої праці розпочнуть на Тернопільщині з першого липня 2021 року. Проводитимуть їх інспектори праці спільно з податківцями.

Перевірятимуть роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці, а саме сфери: оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, будівництва, надання послуг, транспорту.

– Інспекційна кампанія є другим етапом Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, – пояснює Віталій Мариновський, начальник Управління Держпраці у Тернопільській області. – Першим етапом була інформаційна кампанія у регіоні, яка тривала майже шість місяців. За цей час інспектори праці проінформували понад три тисячі роботодавців та більше п’ятнадцяти тисяч працівників про переваги офіційного працевлаштування.

В Управлінні Держпраці нагадують, що вони не є каральним органом і їхня головна мета – попередити порушення трудового законодавства. Відтак до початку інспекційної кампанії у роботодавців ще є можливість отримати фахові консультації в інспекторів з актуальних питань трудового законодавства, привести відносини з найманими працівниками відповідно до вимог законодавства про працю, щоб надалі не нести відповідальності за його порушення. А ще в Управлінні закликають роботодавців бути відповідальними та легалізувати найманих працівників, а громадян – не погоджуватися на роботу без оформлення та виплати заробітної плати «в конвертах».