На Тернопільщині розгорнули більше сотні “Пунктів незламності”. ФОТО

Понад 100 пунктів незламності розгорнули на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це спеціально облаштовані місця, де можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої, скористатися безкоштовним інтернетом.

Пані Ірина – одна з перших відвідувачок «Пункту незламності» у Тернополі. Жінка прийшла підзарядити телефон і випити гарячого чаю.

«Вдома пів дня немає опалення та електрики. Телефон розрядився, а хочеться постійно бути на зв’язку зі своїми рідними. Тому вирішила зайти сюди. Тут пригостили гарячим чаєм. Ми – одна країна, маємо підтримувати один одного».

Як зазначив Володимир Труш, «Пункти незламності» забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності.

“Ворог може залишити нас без світла, але він не позбавить нас гідності та свободи. У «Пунктах незламності» електроенергія подається від встановлених генераторів”.

Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті: nezlamnist.gov.ua.