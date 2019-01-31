На Тернопільщині різко потепліє

31/01/2019 Розмір тексту:

До семи градусів тепла передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, останнього дня січня та на початку лютого в області буде тепло. Вдень зберігатимуться плюсові температурні показники, лише вночі можливі незначні заморозки.

Попри підвищення температурних показників, не обійдеться без опадів. Як повідомила метеоролог Оксана Озимків, упродовж доби на Тернопільщині можливі опади у вигляді мокрого снігу з дощем, вночі передбачають невеликі морози, відтак не обійдеться без ожеледиці.

«31-го січня по Тернополю та області передбачається хмарна погода з проясненнями. Часом пройде невеликий сніг та дощ. Місцями можлива ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер східний з переходом на південний 5 – 10 метрів за секунду, температура повітря вночі: від нуля до 5-ти градусів морозу, вдень: від нуля до п’яти градусів тепла. Першими днями лютого вдень температура повітря підвищуватиметься до 7-ми градусів тепла».

Плюсові температурні показники передбачають метеорологи на Тернопільщині до 3-го лютого. Далі знов можливе невелике похолодання, а також опади у вигляді снігу.

Софія Романська