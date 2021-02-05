На Тернопільщині провели в останню путь ще одного ветерана АТО. ФОТО

У селі Бурдяківці Борщівського району поховали ветерана АТО, воїна 14 ОМБр. Івана Гаврилюка.

Про це повідомляє Галас із посиланням на допис Івана Грицака.

“Догоріла свічка життя ветерана АТО, воїна 14 ОМБр. Гаврилюка Івана жителя с. Бурдяківці Скала – Подільської ОТГ .

Війна не проходить безслідно.

Спочивай з БОГОМ ВОЇНЕ, написав Іван Грицак”, – написав чоловік.

Далі у коментарях пан Іван додав: “Вибач ВОЇНЕ що нас не було поруч коли ТИ потребував допомоги , і нас так мало прийшло провести ТЕБЕ в останню дорогу”.