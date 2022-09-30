Відійшов у вічність заслужений журналіст України і учасник АТО з Тернопільщини

Сьогодні стало відомо про ще одну непоправну втрату Тернопільщини.

Внаслідок важкої хвороби помер багаторічний редактор козівської районної газети “Вільне слово”, Заслужений журналіст України, доброволець, учасник антитерористичної операції, талановитий фахівець та майстер слова, яскрава, непересічна особистість – Степан Шкарабан.

Йому було 64 роки.

Про втрату повідомили на сторінці Козівської селищної ради, де висловили співчуття рідним, друзям, знайомим померлого, і всім мешканцям краю.

Щиро співчуваємо рідним та близьким покійного!

Вічна пам’ять! Царство небесне!

Фото ВЖ