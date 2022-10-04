Містобудівну документацію для нового мікрорайону «Південний -1» затвердили на сесії міської ради третього жовтня. Це мікрорайон з багатоквартирною житловою та громадською забудову для проживання учасників АТО/ОСС.

– Основною задачею внесення змін до детального плану території житлового району «Південний» було розроблення нового мікрорайону «Південний-1», – розповів Василь Бесага, начальник управління містобудування, архітектури та кадастру. – Це територія, на якій виділяли земельні ділянки учасникам АТО. Вона була віддана під індивідуальну житлову забудову. Ми внесли корективи щодо будівництва там багатоквартирної житлової та громадської забудови.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, з 2014 року учасникам АТО/ОСС виділили понад 900 земельних ділянок на вулиці Микулинецькій. Вони об’єдналися у кооператив і прийняли рішення будувати не індивідуальне житло, а робити повноцінний житловий мікрорайон з багатоповерховою забудовою та отримати квартири. На їхнє звернення ми ініціювали розроблення проектно-кошторисної документації, а тепер її затвердили.