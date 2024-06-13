Землі заказника на Тернопільщині вартістю понад мільярд гривень передали у приватні руки

Прокуратура вимагає усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою природно-заповідного фонду вартістю понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Кременецькою окружною прокуратурою пред’явлено позов до суду в інтересах держави про усунення перешкод Кременецькій міській раді у здійсненні права користування і розпорядження спірною земельною ділянкою площею понад 23 га вартістю понад 1 млрд грн, що знаходиться в межах ботанічного заказника місцевого значення «Мала Андруга».

Прокуратура вимагає визнати незаконним та скасувати розпорядження Кременецької РДА, державну реєстрацію вищевказаної земельної ділянки та припинити право власності на неї як на землю сільськогосподарського призначення.

Ботанічний заказник місцевого значення «Мала Андруга» створений з метою збереження у природному стані лучно-болотної рослинності, умов відтворення рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України, й багатого ентомологічного комплексу.

Оскільки відповідно до положення про ботанічний заказник місцевого значення «Мала Андруга» на території цього заказника забороняється будь–яка діяльність, що загрожує збереженню природного комплексу, прокуратура подала позов до суду.

Господарським судом Тернопільської області відкрито провадження у справі.