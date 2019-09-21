ХІ Всеукраїнське військове паломництва до чудотворної ікони Божої Матері розпочалося у селі Зарваниця на Тернопільщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зранку у село Зарваниця, де століттями зберігається чудотворний образ Божої Матері, прибули учасники ХІ Всеукраїнського військового паломництва. Цьогорічна проща, яка триватиме два дні, присвячується військовослужбовцям та їхнім родинам і проходить під гаслом “Я та дім мій будемо служити Господові!”.

Серед учасників військового паломництва – представники Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС та пенітенціарної служби України», – розповів кореспонденту агентства прессекретар Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Олег Харчишин.

Також, за його словами, у паломництві беруть участь військовослужбовці силових структур України та члени їхніх родин, добровольці, родини загиблих воїнів, курсанти, ліцеїсти, військові капелани різних конфесій, волонтери, миряни та представники громадськості.Читайте також: На прощу до Зарваниці приїхали 80 тисяч паломників

Організатори паломництва – Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви спільно з Міністерством оборони України, Національною гвардією України та Державною прикордонною службою України. Проща відбувається з благословення та за участі військового єпископа – владики Михаїла Колтуна, керівника Департаменту.

До ХІ військового паломництва виготовлено спеціальний пам’ятний знак для учасників прощі.