Сертифікати вакцинації перевіряє поліція у громадських закладах на Тернопільщині. Представляти документ можна в електронному та паперовому вигляді. У разі відсутності можуть притягнути до відповідальності.

“Відбуваються перевірки сертифікатів вакцинації. Кожен патрульний поліцейський забезпеченим відповідними програмами на службових планшетах, які можуть здійснювати як перевірку як загальнодержавного сертифікату, так і сертифікат внутрішнього зразка із застосунку “Дія”. Відповідальність настає за порушення статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, збут чи використання підроблених документів. На цей час всі силові структури спрямовані на виявлення фальсифікацій у вакцинації. Це є питанням свідомості в цілому”, – зазначив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський.

Також правоохоронці відстежують дотримання маскового режиму. Через нехтування засобами індивідуального захисту від початку року складено 1300 адміністративних протоколів та понад 280 адміністративних матеріалів щодо юридичних осіб.