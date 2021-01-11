На Тернопільщині після свят ускладнилася ситуація з коронавірусом

Після Різдва на Тернопільщині дещо ускладнилася ситуація з коронавірусом. За інформацією обласного лабораторного центру, почастішали первинні випадки зараження. Епідеміологи пов’язують це із збільшенням соціальних контактів під час святкового періоду.

Попередньоїдоби в регіоні діагностували 150 випадків коронавірусу. Майже 90 інфікованих виявили в обласному центрі, 11 хворих — у Тернопільському районі. Поодинокі випадки інфікування діагностували майже в усіх районах області.

“Протягом доби в обласному лабораторному центрі проведено 412 досліджень методом ПЛР. 150 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 січня 2021 року. Також за останню добу зафіксовано 6 летальних випадків: (жінка 67 р. Теребовлянський район с. Золотники, чоловік 80 р. Кременецький район с. Старий Почаїв, жінка 82 р. Тернопільський район смт Велика Березовиця, жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 81 р. Збаразький район с. Добромірка, чоловік 67 р. Борщівський район с. Мушкатівка). Подолало хворобу 86 осіб”.

Загалом кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині перевищила 35 тисяч. Подолало хворобу 31 515 жителів краю, майже півтисячі людей померло з підтвердженим діагнозом COVID-19.