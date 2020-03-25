На Тернопільщині виявлено вже восьмеро хворих на коронавірусну інфекцію.

Такі дані оприлюднив місцевий штаб для боротьби з коронавірусом станом на 18 годину 25 березня.

Обидва хворі – мешканці Монастириського району. Один із них – житель села Швейків, якому 62 роки. Інший – мешканець Монастириська. Йому 63.

Нагадаємо, саме у Монастириському районі зафіксовано осередок захворювання на коронавірусну інфекцію. Сьогодні в лікарні помер 68-річний мешканець села Ковалівка. А заразився він, найімовірніше, на похороні священника у селі Швейків. Там же був присутнім священник із Заліщик, у якого виявили захворювання вперше в області.

До слова, перший випадок COVID-19 зафіксовано у Тернополі. Інфікованим виявився лікар-стоматолог.

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