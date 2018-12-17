На Тернопільщині під час полювання підстрелили чоловіка

17/12/2018 Розмір тексту:

До співробітників Ланівецького відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що в лісі поблизу села Пахиня вона надавала першу медичну допомогу 35-річному жителю села Лопушне.

Правоохоронці, виїхавши на місце події, встановили, що потерпілий отримав вогнепальне поранення в область грудної клітки та шиї під час полювання. Даний факт правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.