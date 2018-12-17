На Тернопільщині під час полювання підстрелили чоловіка

17/12/2018 0
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До співробітників Ланівецького відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що в лісі поблизу села Пахиня вона надавала першу медичну допомогу 35-річному жителю села Лопушне.

Правоохоронці, виїхавши на місце події, встановили, що потерпілий отримав вогнепальне поранення  в область грудної клітки та шиї під час полювання. Даний факт правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 128 ККУ –  необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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