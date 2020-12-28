Рішенням Господарського суду Тернопільської області задоволено позов Теребовлянської місцевої прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю природного газу та стягнення на користь бюджету надмірно сплачених понад 1 млн грн.
Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», шляхом укладення додаткових угод, безпідставно збільшувало ціну на природний газ для відділу освіти однієї з районних державних адміністрацій, хоча ціни на ринку природного газу на той час зменшувалися.
Через вказані протиправні дії відділ освіти зайво сплатив постачальнику за договором понад 1 млн грн бюджетних коштів, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
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