На Тернопільщині пенсіонер так спалював сміття, що підпалив майже сотню сосен

Правоохоронцями встановлено, що шумчанин, порушуючи вимоги правил пожежної безпеки, спалював сміття поблизу лісу.

Вогонь від розведеного багаття розповсюдився сухим трав`яним покривом на лісовий масив Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь», знищивши 0,15 га рослинності (підстилки лісового масиву) та пошкодивши стовбури дерев на зазначеній площі. Полум’я обпалило 94 сосни (з яких 51 до ступеня припинення росту) та сухостій.

Збитки державі становлять понад 175 тис грн.

Розслідування здійснювали слідчі поліції, повідомляє Галас.