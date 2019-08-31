Середня пенсія на Тернопільщині нині складає 2319 гривень. У результаті проведених перерахунків виплати зросли на 17%, тобто на 260 гривень порівняно з минулим роком.

Востаннє пенсії перераховували жителям Тернопільщини в липні, – розповідає в.о. начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Алла Якубовська. Загалом перерахунок охопив понад 250 тисяч пенсіонерів. Зокрема, він стосувався тих осіб, які отримували найменше.

«З 1 липня перераховано складові пенсійної виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, в тому числі мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, до рівня 2000 грн. підвищено розміри пенсій особам, які мають повний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років); «чорнобильські» пенсії по інвалідності військовослужбовцям та військовозобов’язаним обчислено у п’ятикратному розмірі мінімальної зарплати. Всього перераховано пенсії 251,6 тис. осіб. Станом на 1 серпня поточного року середній розмір пенсії склав 2 319 грн., що на 17% більше, ніж станом на 1 серпня минулого року (1 979,50 грн.) та на 260 грн. більше порівняно з 1 січня 2019 року (2059,20 грн)».

Експерти наголошують: пенсії залежать від розміру середньої зарплати в країні, що нині складає 9812 грн.

Додамо, нині пенсію можна оформити «одним дотиком» онлайн. Новий сервіс презентували два тижні тому. Втім, аби скористатися новою послугою потрібно виготовити цифровий підпис. Рекомендують робити це за допомогою електронного банкінгу. Оскільки там виготовлення цифрового підпису безкоштовне.

Софія Романська