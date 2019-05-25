Перший рівень небезпечності оголосили метеорологи на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, упродовж доби очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Місцями пройдуть дощі та грози.

«Очікуються пориви північно–західного вітру 15 – 20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий). Сильні вітри по Тернополю та області спостерігатимуться до кінця доби», – повідомили в управлінні ДСНС в області.

Під час сильних дощів та гроз, що супроводжуються блискавкою жителям краю радять не покидати дому. Також рекомендують триматися подалі від електроприладів.

«Якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева. Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі. Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим – волога земля сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст. Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди. Також мобільні телефони є своєрідними приймачами для кульових блискавок, тому їх необхідно обов’язково вимкнути».

Софія Романська