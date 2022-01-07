365 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували на Тернопільщині учора.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, перед Різдвяними святами у краї побільшало хворих. Епідеміологи пов’язують це із зростанням кількості соціальних контактів людей.

Із збільшенням захворюваності в області почастішали летальні випадки від COVID-19. Учора померло три жінки від 66 до 81 року. Більшість смертей фіксують серед невакцинованого населення. “Ми продовжуємо перебувати в ситуації епідемії ковіду. Але на відміну від початку, у нас з’явився дуже потужний засіб, щоб захистити себе та не паралізувати діяльність області — це вакцинація. Мені хотілося б, щоб регіон був у числі кращих, які демонструють, що завдяки згуртованості, правильному розумінню значення вакцинації, ми можемо забезпечувати абсолютно безперебійну діяльність всіх структур міста, області і не створювати будь яких обмежень населенню”, – зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Загалом з початку вакцинації на Тернопільщині імунізували понад 680 тис. осіб. З початку січня темпи щеплення у краї дещо підвищилися.