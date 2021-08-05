На Тернопільщині медики вийшли на акцію протесту. ВІДЕО

Сьогодні, 5 серпня, у місті Монастириська медики місцевої лікарні під час обідньої перерви вийшли на мирну акцію протесту.

О 12.00 на вулицю вийшли медики реанімації та хірургічного відділення Монастириської районної лікарні. Лікарі вимагають виплатити їм, обіцяні державою ковідні доплати та зарплату за останні місяці, повідомляють Тернополяни.

Лікарі Монастириської районної лікарні перекрили трасу “Тернопіль-Івано-Франківськ” у Монастириськах. Медики вийшли на пішохідний перехід та рухаються по ньому.

Медики тримають у руках плакати : “Віддайте зарплату”, “НСЗУ йдіть у відпустку за свій рахунок”.

За даними лікарів, Монастириської районної лікарні, вони два місяці не отримують зарплату. На акцію протесту вийшли і працівники поліклініки, а також терапевтичного відділення.

Відео в мережі Фейсбук опублікувала місцева жителька Ірина Ванат.