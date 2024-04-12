Захищав Україну з перших днів вторгнення: у госпіталі Дніпра помер боєць з Тернопільщини

8 квітня, після важкої хвороби, у госпіталі Дніпра помер наш земляк, житель Монастириськ, боєць Збройних Сил України Ігор Пастернак.

Чоловік захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Монастириська міська рада та жителі громади висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя.

“Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме його душу там, де праведні спочивають!

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ”, – ідеться у зверненні міської ради.

Сьогодні тіло Захисника привезуть до рідного міста, де він знайде вічний спочинок.