В останній день минулого року: підтвердилася інформація про загибель Захисника з Тернопільщини

Чергова сумна звістка з фронту. Стало відомо про загибель жителя села Гончарівка Монастириської територіальної громади Олега Двуліта.

Життя захисника обірвалося ще 31 грудня минулого року поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

Про важку втрату повідомили у Чортківській військовій адміністрації.

“Невимовне горе для дружини Марії та синів Івана і Володимира, які втратили найдорожчу для себе людину – люблячого чоловіка та турботливого батька.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття всій родині загиблого Героя.

Наш святий обовʼязок – памʼятати, яка ціна кожного нового дня для всіх нас…

Шана і слава, низький уклін тобі, Воїне нескореного українського народу!”, – ідеться у зверненні РДА.