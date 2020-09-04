Минулої доби у Шумському районі з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла 53-річна жінка. Окрім коронавірусу, у неї були супутні захворювання. А загалом від початку епідемії у нашій області зафіксовано 80 летальних випадків.

Протягом серпня-вересня на Тернопільщині кількість летальних випадків побільшала, – зазначає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. У регіоні реєструють по кілька смертей від COVID-19 щодоби.

«Показник летальності в області залишається на рівні 1,2. Загальноукраїнський відсоток летальності почав зменшуватися, він на сьогодні становить 2,1 хоча був період, коли він був 2,6; 2,5, зараз він зменшується. В нашій області він на загал становить 1,2, але за територіями він різниться. По місту Тернополю він складає 0,5; найвищий показник летальності – у Підгаєцькому районі – 12%; високі показники летальності по Заліщицькому, Шумському районах. Загалом летальних випадків у нашій області більшає».

Учора COVID-19 підтвердили в 206-ти жителів Тернопільщини. Найбільше людей захворіли в Тернополі. В обласному центрі виявили 65 інфікованих.

Софія Романська

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