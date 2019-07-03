На Тернопільщині готуються до найбільш масової прощі – до Зарваниці, яка приурочена 30-річчю виходу Греко-католицької церкви з підпілля та молитві за мир в Україні.

Очікується, що у прощі візьме участь понад сто тисяч осіб. Запланована масштабна хода на 13-14 липня.

Зарваницький духовний центр – одне з найбільших відпустових місць Європи і світу, – каже архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Василій Семенюк. Відтак сюди з’їжджаються паломники з різних країн світу. Чекають на прощі представників з усіх областей України, а також з АР Крим.

«Ми дуже хочемо, щоб паломники з усієї України та з різних куточків світу мали хороші враження та відчули усю гостинність нашого краю. Запрошуємо усіх вірних на паломництво, щоб спільно просити у Матері Божої допомоги для України та заступництва для українських родин».

З Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода чисельністю у понад тисячу осіб, до якої може долучитися кожен. Паломники збираються у п’ятницю 12 липня поблизу Архикатедрального собору УГКЦ. Колона прочан вирушить о 8.30, їх супроводжуватиме карета швидкої допомоги та поліція.

До паломників прибуде і Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Запланований також багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де молитимуться про заступництво та мир для українського народу.

В облдержадміністрації запевнили, що під час прощі у посиленому режимі працюватимуть усі служби задля забезпечення громадського порядку.

Софія Романська