З нагоди Богоявлення та Хрещення Господнього на набережній Тернопільського ставу відбувся міжконфесійний молебень та чин освячення води. В урочистостях взяли участь представники традиційних конфесій та громадськість краю

На освячення води прийшло близько півтисячі містян. Деякі з них практикують зимове занурення.

“Вже чотири роки поспіль практикую зимові купання. А сьогодні зануритися для мене дуже важливо. Адже хрещення Господнє одне з найдавніших християнських свят, в цей день очищається душа від суєти і печалі, наповнюється вищим сенсом, світлом, добротою, любов’ю. Тому за добрим звичаєм пірнула в ополонку. Вода хороша, холоду майже не відчувалося, відчуття після занурення прекрасні”, – каже тернополянка Анастасія Попчук.

Купання організували у Тернопільському клубі любителів зимового плавання “Нептун”. Таку традицію у Тернополі підтримують понад тридцять років поспіль.