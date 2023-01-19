Двадцять священників взяли участь у водосвятті на набережній ставу. ФОТО

З нагоди Богоявлення та Хрещення Господнього на набережній Тернопільського ставу відбувся міжконфесійний молебень та чин освячення води. В урочистостях взяли участь представники греко-католицької та православної церков України.

На освячення води прийшло близько півтисячі містян. Серед них – Микола Гірчак.

«Кожного року приходжу за освяченою водою. Подобається дійство, яке тут відбувається, спільна молитва. А нині це так важливо. Набираю водичку та зберігаю її цілий рік, вірю в її цілющі властивості».

Чин освячення води провів Митрополит Тернопільсько-Зборівський греко-католицької церкви України Василій Семенюк.

«Вітаю усіх з цим великим святом Водохрещем. Це особливий день для кожного християнина. Сьогодні вкотре нагадуємо, як важливо жити за заповідями Христовими, в цей час найбільше молитися, молитися за Україну, за перемогу. Я вірю, що наша молитва має велику силу».

Чин водосвяття провели 20 священнослужителів місцевих храмів біля хреста, який встановили на честь 1020-ліття хрещення України-Руси. Чимало тернополян по свячену воду приходить сюди щороку.