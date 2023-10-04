“Поблизу Водної арени Тернополя розпочали будівництво гольф-клубу… Кошторисна вартість будівництва становить 15 030 000 гривень. Журналісти “20 хвилин” неодноразово намагалися зв’язатися та отримати коментар щодо будівництва гольф-клубу від залучених фірм. Та всі спроби виявилися марними. Спочатку нас годували обіцянками – перетелефонуємо пізніше, а далі просто не піднімають слухавку… Також ми чекаємо на копії всіх договорів, важливих документів від ТОВА, міської ради, КП «Масив», а також правоохоронних структур. Аби зрозуміти, на яких умовах і за скільки отримали ділянку під будівництво. Та основне питання, яке бентежить тернополян у соцмережах, і на яке поки що ми не можемо дати відповідь: чи на часі гольф-клуб під час війни?”.

(з повідомлення на сайті “20 хвилин“).

На лихо й заздрість клятим москалям гольф-клуб збудуєм – файно буде бавитися там!

По-різному боротись можна з ворогами:

Їх можна в пекло відсилати – для компанії з чортами,

А можна й так зробити, щоби жаба їх душила,

І щоб терпіти заздрість було їм несила,

Тож меткі хлопці у Тернополі взялися русню кляту у стан ступору загнати

І їхню здатність воювати остаточно підірвати

Оригінально досить: хтось там безпілотники чи “броніки” купує,

А ми гольф-клуб у себе в “файнім” місті облаштуєм,

Ті москалі по нас – ракетами, та так, що іноді немає порятунку,

А ми їм – усілякі putt, push, eagle, swing прямісінько у лунку!

Вважаємо, що буде це прекрасно,

А головне – що більш ніж своєчасно,

Бо ж гольф – заняття зовсім не просте, а для еліти,

А де ж таку, як не в Тернополі, можливо ще зустріти?

Де можна на війну, даруйте, взяти і на…чхати

Й на фоні сотень й тисяч “похоронок” клуб для гольфу будувати?