Служба безпеки України викрила зловживання керівництва Служби автомобільних доріг Тернопільської області, які призвели до багатомільйонної заборгованості у сфері безпечного функціонування критичної транспортної інфраструктури регіону.

Як повідомили у Секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ у Тернопільській області, протягом двох останніх років посадовці установи протиправно уклали з комерційними структурами договори на виконання дорожньо-ремонтних робіт в регіоні на 103 мільйони гривень. Вказана сума значно перевищила встановлені ліміти відповідних кошторисних призначень. Тим самим чиновники взяли на себе матеріальні зобов’язання, не передбачені програмами бюджетного фінансування.

Внаслідок зловживань перед підрядниками виникла багатомільйонна заборгованість, яка стала підставою для блокування казначейських рахунків Служби автодоріг у судовому порядку. Призупинення перерахунку коштів на обслуговування дорожнього покриття створило реальну загрозу його безпечній експлуатації у зимовий період.

За матеріалами СБУ Тернопільською місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.

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