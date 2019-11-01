Народний депутат від партії “Слуга народу” Ігор Василів розповів про невеселу ситуацію, яка склалася у галузі будівництва і ремонту доріг у Тернопільській області.

За його інформацією, через блокування рахунків Служби автомобільних доріг заборгованість перед підрядниками сягнула сотень мільйонів гривень. При цьому куди ділися гроші і де їх узяти тепер – ніхто не знає. Відтак, у галузі назріває колапс.

Детально цю ситуацію нардеп описав на своїй сторінці у “Фейсбуці”.

Хочете одночасно смішну і сумну історію? Почнем зі смішного. Є така собі контора державна, Служба автомобільних доріг у… Опубліковано Ігором Василевим Четвер, 31 жовтня 2019 р.

“Хочете одночасно смішну і сумну історію? Почнем зі смішного. Є така собі контора державна, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області. За великі державні кошти вони займаються закупівлею послуг на будівництвом та ремонт доріг державного значення в області.

Оголошують тендери, визначають потрібних їм переможців, укладають угоди, платять гроші, приймають роботи. Іноді, тупо обходять закон і дерибанять гроші на свої фірми без тендерів.

Так от, оголосили вони якось тендер на ремонт однієї дороги, але шось пішло не так, чи то не “домовилися” із підрядником, чи ще шось, але гроші підряднику вони взагалі відмовилися платити. За офіційною версією САД підрядник не якісно виконав роботи, але акти виконаних робіт Служба підписала (отже роботи прийняла). Ображений підрядник звернувся в суди, виграв там, і далі на Казначейство пішли приписи, щоб ті поблокували рахунки і стягнули гроші з САД примусово. Приходять, значить, такі підрядники в САД по гроші, а там їм кажуть – сорян, хлопці, у нас цих грошей не передбачено. А хлопці покивали головами і сказали, що якщо не передбачено, то вони якось іншим разом зайдуть. Але вони теж вередливі, і рахунки блокують довго. Ну і так час від часу приходять, блокують, отримують ту саму відповідь – і йдуть зі спокійною душею. Ну а шо, грошей же “не передбачено”. Аплодисменти, занавіс.

Тепер про сумне. В результаті регулярного блокування казначеями рахунків САД схожа ситуація утворилася і з іншими підрядниками. Бо САД банально не могла здійснювати проплати в повному обсязі і іншим підрядникам. Чим більше обурених підрядників, тим більше часу блоковані рахунки. В сухому підсумку за приблизно 300 календарних днів 2019 року САД могла використовувати рахунки десь 70 календарних днів усього. Обсяги заборгованостей – сотні мільйонів гривень. Куди ділися гроші і де їх узяти тепер – ніхто не знає. У галузі будівництва та ремонту доріг області назріває колапс. І якщо приватні підрядники ще хоч якось рятувалися за рахунок власних коштів, то така організація як Облавтодор опинилася в результаті такої “діяльності” САД фактично на межі банкрутства. Згідно останіх даних заборгованість по зарплаті в Облавтодорі на сьогодні сягає 21 млн. грн., я доречі вже двічі піднімав питання про заборгованість перед Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Це сотні людей, більше восьми місяців без зарплат. А це соціальна напруга, протести і невдоволення. Постає питання, чим весь цей час займаються правоохоронні органи?

Є ще одна історія яка допомогла загнати облавтодор в борги, чиновники віддали всі місцеві дороги які обслуговував тернопільський облавтодор одній фірмі екс-нардепа на субпідряд, а обслуговували ці дороги звичайно тіж самі райавтодори які є структурними підрозділами облавтодору💁‍♂️…., а ще єдиний асфальтний завод передали в оренду…цікаво комусь куди пішли кошти???” – пише Ігор Василів.