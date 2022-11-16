На більшій частині Тернопільщини відновили електропостачання

На Тернопільщині відновлюють подачу електроенергії, яка була припинена внаслідок масованого ракетного обстрілу України вчора після обіду.

Більша частина області уже зі світлом. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Уже зі світлом більша частина населених пунктів області. Подається тепло та є водопостачання.

Досі без живлення залишаються 166 тисяч домогосподарств.

Енергетики Тернопільщини працюватимуть над відновленням електроенергії, доки не з’явиться світло у кожній домівці”, – написав голова ОВА.