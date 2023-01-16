Чотири банкноти різних номіналів старого зразка Національний банк України замінить на оновлені грошові знаки.

Поступове вилучення паперових банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років розпочали із січня.

Як повідомляють на сайті НБУ, замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти нового покоління номіналами 20 та 100 гривень. Роблять це для того, щоб підвищити якість готівки. Адже старі банкноти вже тривалий час перебувають в обігу і зносилися.

– Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості, – переконані в НБУ. – Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Із січня в банках не видаватимуть із кас старі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків. Із банків їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації. Водночас такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни можуть розраховуватися ними без обмежень, їх не потрібно спеціально обмінювати.