Народний депутат Верховної Ради України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко зауважив, що, враховуючи зміни у владній структурі країни: прихід нового президента, ніщо не перешкоджатиме звільненню керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

На думку нардепа, зупинити дії щодо розкрадання державних коштів чиновника Коболєва не під силу жодній антикорупційній інстанції.

– Сьогодні ніщо не заважає взятися за правопорушення Коболєва. Адже ми створили 7 антикорупційних органів – це десятки мільярдів гривень. Але виникає питання: за що отримують заробітні плати керівники НАБУ Артем Ситник, НАЗКа Олександр Голодницький, ДБР Роман Труба, генеральний прокурор Юрій Луценко, очільник МВС Арсен Аваков?! Скільки нам ще треба створити антикорупційних органів, щоб знахабнілого чиновника Коболєва можна було арештувати за розкрадання державних коштів. Я, наприклад, посприяв відкриттю кримінальних справ щодо Коболєва, який доводить до банкрутства підвладні йому структурні організації. Державна компанія «Укртрансгаз», яка підпорядкована НАК «Нафтогаз», за останні два роки зазнала збитків на понад 50 мільярдів гривень. У той час Коболєв приписав собі премії. Це свідчить про те, що він доводить державні підприємства до банкрутства, заганяє їх в борги, а сам стає міліонером і не несе при цьому жодної відповідальності. Насправді він повинен бути арештований – це позиція «Свободи» та моя як народного депутата. Коли його арештують, то ми звільнимо посаду, проведемо конкурс і оберемо гідну кандидатуру, – зазначив Михайло Головко.