Сучасний автомобіль швидкої допомоги, нещодавно отриманий із Німеччини, уже рятує життя і здоров’я мешканців Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) і кількох сусідніх сіл.

Таку техніку в Україну змогли доправити завдяки допомозі представників Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Віталія і Юрія Семенюків. Фінансову підтримку цього проекту, за ініціативи голови громади і кандидата у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №164 Володимира Кравця, забезпечило ПАП «Добрий самарянин».

До речі, урочистості із передачі ключів від медичного автомобіля комунальному некомерційному підприємству “Вишнівецька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” відбулися у неділю, 30 червня.

Того дня у громаді якраз святкували День молоді. Програма дійства була дуже насиченою. Спочатку виступали творчі колективи Вишнівецької, Великогаївської та Чернихівецької ОТГ. Згодом стадіоном пройшов парад випускників усіх 4-х шкіл Вишнівецької ОТГ. Хедлайнерами свята стали кавер-гурт «Джем» зі Львова і молодий талановитий співак Іван Наві.

«Вихід нам довелося шукати самотужки»

Основним завданням місцевої влади на тлі реформи сфери охорони здоров’я є забезпечення надання якісних медичних послуг громадянам. І кожен змушений вирішувати цю проблему по-своєму, адже державну підтримку на Тернопіллі надають не всім.

– Прикро визнавати, але держава пройшла повз Вишнівецьку ОТГ у плані забезпечення автомобілями швидкої допомоги, – каже голова громади Володимир Кравець. – Ми не отримали жодної підтримки у цьому плані і від обласної влади. Тому вихід довелося самотужки шукати. Завдяки міжнародним партнерам, центру впровадження програм ЮНЕСКО, ми знайшли автомобіль швидкої за кордоном.

Він запевнив, що швидка допомога служитиме не тільки жителям Вишнівецької громади, а й навколишніх сіл. Усі вони підписали декларації із місцевими лікарями, адже у Вишнівці є і лікарня, і поліклініка, і Центр первинної медичної допомоги.

Тепер пацієнтам невідкладну допомогу надаватимуть набагато швидше і якісніше, стверджує керівник Вишнівецької амбулаторії сімейної медицини Світлана Сікора.

– У нас була старенька «Нива», – пригадує фахівець. – А цей автомобіль – саме те, що необхідне нашим пацієнтам. Ця «швидка» – унікальна, адже нею можна транспортувати хворого з дому і відразу надавати йому невідкладну допомогу. Це авто обладнане усім, що необхідно для надання екстреної допомоги, тому пацієнти будуть отримувати дійсно якісну і доступну медичну допомогу.

Що цікаво, Швидка вже на стадіоні привертала до себе увагу присутніх. Люди підходили, розглядали оснащення автомобіля, цікавилися його технічними характеристиками.

Знайшли швидку у німецькому місті Баутцен

Головний лікар Вишнівецької амбулаторії повідомила, що декларації із 5-ма місцевими медиками підписали близько 8,5 тисячі пацієнтів, причому значна частина із них – літні люди. Автомобіль із спеціальними ношами, візком та іншим оснащенням був життєво необхідний їхній громаді. Знайшли його аж у німецькому місті Баутцен.

– Зробити такий важливий подарунок Вишнівецькій громаді було б неможливо, якби не Володимир Кравець. Знаємо, що він тепер – кандидата у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №164. Підтримайте його! – закликає Віталій Семенюк. – Він особисто долучився до цієї благодійної справи, бо були потрібні кошти на транспортування та вирішення інших технічних моментів.

Юрій Семенюк додав, що громаді Вишнівця взагалі поталанило із головою, бо він – працелюбний, щедрий і дійсно дбає про потреби людей.

– Якби таких керівників було більше, то набагато успішнішою були б і Тернопільщина, і вся Україна, – додає він. – Щастя усім вам і здоров’я. Сподіваємося, що ми продовжимо плідну співпрацю із вашим головою і громадою!

До речі, саме представники Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО допомогли свого часу Вишнівецькій громаді отримати сучасний спеціальний пожежний автомобіль. Цю машину торік доправили із Польщі.

Надія Новак