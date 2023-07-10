Поліція розслідує обставини цього випадку.

В Тернополі чоловік випав з пішохідного мосту через залізницю, який розташований в центрі міста. Попередньо поліція повідомила про самогубство, адже загиблий раніше неодноразово повідомляв, що хоче звести рахунки з життям.

Нещасний випадок у Тернополі трапився сьогодні, 10 липня, близько обіду, повідомили в поліції ZAXID.NET. Про те, що невідомий чоловік кинувся з пішохідного мосту, в поліцію та в швидку допомогу повідомили очевидці. Тернополяни розповіли, що чоловік йшов сходами на пішохідний міст через залізницю з вулиці Вояків дивізії «Галичина», тоді раптово переліз через огорожу і кинувся на тротуар.

Медики бригади швидкої допомоги, які приїхали на місце, констатували смерть чоловіка.

«Правоохоронці, які виїхали на подію, встановили, що загиблий – 26 річний житель села Лозова Тернопільського району. Попередньо, поліція розслідує факт загибелі людини як самогубство», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета. Окрім того, тернопільський телеканал «Тернопіль 1» повідомляє, що чоловік і раніше намагався заподіяти шкоду собі і неодноразово залишав прощальні записки.

Тіло 26-річного чоловіка забрали не експертизу в судово-медичне бюро. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка за ст. 115 Кримінального кодексу України (Вбивство з приміткою «самогубство».) Працівники поліції будуть з’ясовувати всі обставини цієї події.