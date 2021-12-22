21 грудня під колесами автомобіля опинився житель Чортківського району, 1970 року народження. Аварія трапилася в селі Трибухівці.

За попередньою інформацією, двадцятидворічна кермувальниця автомобіля OPEL FRONTERA, рухаючись заднім ходом, не врахувала дорожньої ситуації та погодних умов, не впоралася з керуванням і як результат – іномарку занесло на узбіччя. В цей момент там йшов чоловік.

Потерпілого з важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала у травматологічне відділення.