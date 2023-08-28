Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Днями в Українському Домі міський голова Тернополя Сергій Надал вручив майбутнім першокласникам сучасні ортопедичні шкільні ранці, які надійшли від німецько-української благодійної організації Синьо-Жовтий Хрест (Blau-Gelbes Kreuz e.V.). Їх отримали 80 школярів.

«Вітаю майбутніх першокласників з початком нового навчального року. І для батьків, і для дітей це, справді, буде свято. Бажаю нехай навчання буде успішним, цікавим і спокійним. Ці шкільні рюкзаки ми отримали від наших німецьких партнерів. Саме благодійна організація Синьо-Жовтий Хрест (Blau-Gelbes Kreuz e.V.) визначали перелік категорій та умов, хто отримує ці наплічники. Дякуємо за підтримку і допомогу, усім, хто долучився до зібрання та передачі цих ранців для наших юних тернополян», – відзначає Сергій Надал.

Шкільні ранці отримали тернополяни із таких категорій:

діти, чиї батьки, рідні брати чи сестри є або були військовослужбовцями, беруть (брали) безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;

діти, чиї батьки (рідні брати/сестри) є військові медики;

діти, які втратили когось з батьків у зв’язку з військовими діями;

діти із сімей, які втекли від військових дій (внутрішньо переміщених осіб);

діти з багатодітних сімей;

діти з малозабезпечених сімей.

Міський голова також вручив сертифікати на придбання канцелярського приладдя дітям полеглих Героїв. Всього 71 подарункову карту отримають юні тернополяни, чиї батьки загинули захищаючи Україну, з них 16 вже вручено на заході.