21 березня — Всесвітній день людини з синдромом Дауна. Сьогодні громадяни різних країн світу одягають різнокольорові шкарпетки, щоб підтримати “сонячних” людей. До акції долучилися і жителі нашого краю.

“Кольорові шкарпетки” – акцію під такою назвою організувала у Тернополі керівниця ГО “Центр “Бебіко” Ольга Гордієнко. В місті продавали шкарпетки різних кольорів, щоб підтримати людей із синдромом Дауна. “Двадцять перший день третього місяця року був обраний свідомо, це пов’язано з тим, що захворювання являє собою трисомію за 21‑ою хромосомою. Такі люди мають 47 хромосом у каріотипі замість звичних 46. Синдром Дауна, який є вродженою генетичною аномалією, розповсюджений в усьому світі, і це не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища батьків. В підтримку людей з синдромом Дауна сьогодні ми одягаємо кольорові шкарпетки”.

Акцію «Кольорові шкарпетки» вже десять років поспіль проводить Міжнародна Асоціація «Даун-Синдром», до якої Україна приєдналася у 2011 році. Найбільш популярна благодійна ініціатива у Сполучених Штатах Америки. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Мун заявив: «У цей день давайте знову підтвердимо, що особи з синдромом Дауна мають право на повне й ефективне здійснення всіх прав людини і основних свобод. Давайте кожен із нас зробить свою частину роботи, щоб дозволити дітям і особам із синдромом Дауна повною мірою брати участь у розвитку та житті своїх спільнот на одному рівні з іншими. Давайте побудуємо інклюзивне суспільство для всіх”.