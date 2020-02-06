Більше 400 000 грн. складає сума економії на теплопостачанні в будинках, які облаштовані індивідуальними тепловими пунктами, – повідомив голова ГО «Рада голів ОСББ міста Тернополя» Сергій Лупак.

До кінця опалювального періоду ймовірне заощадження мільйона гривень. Ці кошти планують використати на термомодернізацію.

Індивідуальні теплові пункти дозволяють регулювати подачу тепла, відповідно до погодних умов та обчислювати енерговитрати, – зазначає Сергій Лупак. Відтак це дає змогу економити.

«Заощадження відбувається на послузі з центрального опалення в кожному будинку, де встановлено ІТП та виведений температурний регулятор. Сума “набігла” від моменту встановлення ІТП, тобто з опалювального періоду 2017/2018рр. на Чалдаєва 13, Чалдаєва 17. Думаю, по завершені опалювального періоду 2019/2020рр., сума складе більше, ніж 1 млн. сумарно по двох будинках. За ці кошти можна було би провести термомодернізацію будинку, шляхом утеплення».

У Тернополі всі багатоповерхівки планують облаштувати ІТП. Це дозволить мешканцям суттєво економити на теплопостачанні. Втім, проблемою залишається застаріла система подачі тепла, що призводить до тепловтрат.

Софія Романська