Мешканець Тернопільщини не пішов до війська, бо боявся: як його покарали

У Тернопільській області до умовного терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гусятинського райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, чоловік у квітні 2022 року пройшов медичну комісію та був визнаний придатним до військової служби. 10 березня 2023 року він повинен був прийти до військкомату для відбуття на службу, проте відмовився це робити.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суду пояснив, що в квітні 2022 року він пройшов військово-лікарську комісію, рішенням якої його визнано придатним до проходження військової служби.

У подальшому, 28 лютого 2023 року йому за місцем його проживання особисто вручили повістку із зобов’язанням прибути о 09:00 год. 10 березня 2023 року для призову на військову службу за мобілізацією.

10 березня 2023 року він не прибув в військкомат, та не повідомив про причини не прибуття. Не зв’язку з хворобою. При цьому в лікарню у зв’язку зі станом він не звертався. Чоловік заявив, що він боявся за своє життя та здоров’я, а тому проігнорував повістку. За це його засудили до 1 року іспитового терміну.